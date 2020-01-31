Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 31 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Клочковская, 191, 193-а,б, 197-г до 12:00 31.01.20 г., ул. Сумгаитская, 2 (п. №3, стояк), пр. Победы, 70 (п. №8, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №6,11, стояк) до 20:00 31.01.20 г.

Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 7 (п. №6, стояк) до 20:00 31.01.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 33-е (стояк) до 20:00 31.01.20 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 21 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 31.01.20 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 31.01.20 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 31.01.20 г.

Холодногорский район:

пер. 1-й Таганский, 18/2 (п. №1, стояк) до 20:00 31.01.20 г.