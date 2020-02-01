Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 1 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-б (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 103-б (стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 156 (п. №2), ул. Героев Труда, 33-е (стояк) до 20:00 03.02.20 г.

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 7 (п. №6) до 17:00 01.02.20 г., ул. 12 Апреля, 36 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 01.02.20 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 12 (стояк) до 20:00 03.02.20 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 204/2 (п. №8 спаренный стояк) до 17:00 01.02.20 г.

Новобаварский район:

ул. Юрия Паращука (Минайленко), 4 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 01.02.20 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (Слинько), 5 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 01.02.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 191 до 18:00 01.02.20 г., ул. Ахсарова, 9 (п. №1), пр. Победы, 70 (п. №8, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), ул. Данилевского, 19 (п. №6, стояк) до 20:00 03.02.20 г.