Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 6 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Новгородская, 6 (п. №3, спаренный стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк) до 20:00 06.02.20 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №3, стояк) до 18:00 06.02.20 г.

Новобаварский район:

пр. Дзюбы, 4 (п. №1) до 20:00 06.02.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №4, стояк) до 20:00 06.02.20 г.