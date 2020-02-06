Где в Харькове сегодня нет воды

06 февраля 2020 г. 7:40
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Сегодня, 6 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Новгородская, 6 (п. №3, спаренный стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк) до 20:00 06.02.20 г.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №3, стояк) до 18:00 06.02.20 г.

Новобаварский район:
пр. Дзюбы, 4 (п. №1) до 20:00 06.02.20 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №4, стояк) до 20:00 06.02.20 г.

 

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