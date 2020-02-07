Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 7 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Новгородская, 22 до 20:00 07.02.20 г., ул. 23 Августа, 24 (стояк), 75 (п. №3, стояк) до 20:00 07.02.20 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 5-г (спаренный стояк) до 20:00 07.02.20 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 12/1 (п. №1, стояк) до 17:00 07.02.20 г.

Новобаварский район:

пр. Дзюбы, 4 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 07.02.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №4, стояк), ул. Полевая, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 07.02.20 г.