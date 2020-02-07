Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 7 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:30 воды нет по следующим адресам:
Шевченковский район: ул. Новгородская, 22 до 20:00 07.02.20 г., ул. 23 Августа, 24 (стояк), 75 (п. №3, стояк) до 20:00 07.02.20 г.
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5-г (спаренный стояк) до 20:00 07.02.20 г.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 12/1 (п. №1, стояк) до 17:00 07.02.20 г.
Новобаварский район:
пр. Дзюбы, 4 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 07.02.20 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №4, стояк), ул. Полевая, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 07.02.20 г.