Где в Харькове сегодня нет воды

09 февраля 2020 г. 9:55
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Сегодня, 9 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Джанкойская (ч/с), пр. Победы, 74-б,г, 78-в до 20:00 09.02.20 г.

Киевский район:
пр. Московский, 27 (п. №11) до 20:00 09.02.20 г.; ул. Академика Проскуры, 5-г (спаренный стояк) до 17:00 10.02.20 г.; пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 1 (п. №11, стояк) до 20:00 10.02.20 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 134-а (стояк) до 20:00 10.02.20 г.

Слободской район:
пер. Зерновой, 5 (стояк) до 20:00 09.02.20 г.; пр. Героев Сталинграда, 189 (п. №1, стояк) до 20:00 10.02.20 г.

 

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