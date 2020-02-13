Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 13 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Барабашова, 30, 32, 32-а, ул. Академика Вальтера, 19-а (п. №2, стояк) до 20:00 13.02.20 г.

Новобаварский район:

ул. Китаенко, 8 (п. №4) до 20:00 13.02.20 г.

Слободской район:

ул. Морозова, 34 (п. №1, стояк), ул. Дизельная, 1-б (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 8/2 (п. №2) до 20:00 13.02.20 г.

Шевченковский район:

ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская) (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), пер. Макеевский (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), ул. Пржевальского (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева) (ч/с), ул. Веселая (ч/с), ул. Макаровская (ч/с), ул. Армейская (ч/с), пер. Артиллерийский (ч/с), ул. Клочковская, 197-б, ул. Белогорская (ч/с) до 20:00 13.02.20 г., ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 193-а до 20:00 13.02.20 г.; ул. Клочковская, 199 (п. №3) до 20:00 14.02.20 г.