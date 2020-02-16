Где в Харькове сегодня нет воды

16 февраля 2020 г. 9:44
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Сегодня, 16 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Московский район: Салтовское  шоссе, 59/1(п. №1), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-б (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 54 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 46 (п. №2, стояк) до 17:00 17.02.20 г., ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-а до 18:00 17.02.20 г., ул. Светлая, 7-б до 20:00 17.02.20 г.

Киевский район: 
ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк), ул. Алчевских (Артема), 24 (п. №1) до 20:00 17.02.20 г. Слободской район: 
б-р Жасминовый (Слинько), 5к.2 (п. №2), ул. Дизельная, 1-б (п. №3, стояк), ул. Плехановская, 41/43 (п. №2, стояк), ул. Аэрофлотская, 2 (п. №1), ул. Александра Матросова, 8 (стояк) до 20:00 16.02.20 г.

Основянский район: 
ул. Георгиевская (ч/с) до 15:00 16.02.20 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 19 (п. №1), ул. Деревянко, 46 (п. №2, стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 62-г (п. №2, стояк), ул. Белогорская (ч/с) до 20:00 16.02.20 г.

 

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