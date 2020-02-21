Где в Харькове сегодня нет воды

21 февраля 2020 г. 7:50
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Сегодня, 21 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова  временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Алексеевская (ч/с) до 20:00 21.02.20 г., ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.02.20 г.

Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 61 (п. №2) до 17:00 21.02.20 г.; пр. Александровский, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 21.02.20 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №3, стояк), ул. Ивана Камышева, 3, 5 до 20:00 21.02.20 г.

Новобаварский район:
ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 22.02.20 г.

Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 37, 39 до 20:00 21.02.20 г.

 

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