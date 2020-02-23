Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 23 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:15 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: проезд Евпаторийский, 5 (п. №2) до 17:00 23.02.20 г.; ул. Академика Волкова (Павлика Морозова), 2, 4, 6, б-р Мира, 2-4, ул. Академика Вальтера, 5 до 20:00 23.02.20 г., ул. Астрономическая, 17 (стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №5, стояк) до 20:00 24.02.20 г.

Индустриальный район:

пр. Александровский, 140 (п. №2, стояк) до 20:00 23.02.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №3, стояк) до 20:00 24.02.20 г.

Новобаварский район:

ул. Щигровская (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 53/55 (п. №1) до 20:00 23.02.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 175 (п. №4, спаренный стояк), 183 (стояк) до 20:00 24.02.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 226-а (п. №1) до 17:00 23.02.20 г.; пр. Победы, 68-б (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №5, стояк) до 20:00 23.02.20 г.