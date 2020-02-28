Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 28 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».
Так, по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:
Новобаварский район: ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 28.02.20 г.
А также:
Киевский район:
ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 28.02.20 г.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 12 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №8, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №6), ул. Тобольская, 31-а до 20:00 28.02.20 г.