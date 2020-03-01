Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 1 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на утро воды нет по следующим адресам:

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 146-г (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 02.03.20 г.

Киевский район:

пер. Юрия Кондратюка (Кулика Ивана), 2/10, пр. Жуковского, 1 (стояк) до 18:00 02.03.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 110-а (п. №1, стояк) до 18:00 02.03.20 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских дивизий, 17 (п. №2, стояк) до 18:00 01.03.20 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №9) ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 02.03.20 г.

Холодногорский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 1 (п. №1, стояк) до 20:00 01.03.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 66-д (п. №5), пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №1, стояк) до 20:00 02.03.20 г.