Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 3 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Героев Труда, 68-б (стояк) до 17:00 03.03.20 г.; ул. Академика Павлова, 132-г (п. №2, стояк) до 20:00 03.03.20 г.

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 03.03.20 г.

Киевский район:

ул. Раевской (Елены Стасовой) (ч/с), ул. Академика Павлова, 309 (п. №4) до 20:00 03.03.20 г.; ул. Астрономическая, 37 (п. №11, стояк) до 20:00 04.03.20 г.; ул. Чайковского, 5/7/9 (п. №6, стояк) до 20:00 03.03.20 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 03.03.20 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №7,9, спаренный стояк), ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 03.03.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №13, спаренный стояк) до 20:00 03.03.20 г.

Холодногорский район:

ул. Ильинская, 67 (п. №1) до 20:00 03.03.20 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №1, стояк), пр. Победы, 66-д (п. №5, стояк), ул. Шекспира, 11 (п. №1), ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №3, стояк) до 20:00 03.03.20 г.