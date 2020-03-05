Где в Харькове сегодня нет воды

05 марта 2020 г. 7:50
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Сегодня, 5 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Героев Труда, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 05.03.20 г.

Индустриальный район:
пр. Московский, 318 (п. №3, стояк) до 20:00 05.03.20 г.

Московский район:
ул. Академика Павлова, 132-г (п. №2, стояк) до 20:00 05.03.20 г.

Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 05.03.20 г.

Основянский район:
ул. Никитина, 11/13 (п. №2) до 20:00 05.03.20 г.

Холодногорский район:
ул. Инициативная, 4 (п. №4, стояк) до 20:00 05.03.20 г.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (п. №3, стояк) до 20:00 05.03.20 г.; ул. Клочковская, 186-б (п. №6, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 06.03.20 г.

 

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