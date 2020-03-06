Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 6 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 73 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-г (п. №2, стояк), проезд Загородный (ч/с) до 20:00 06.03.20 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 20 (п. №1, стояк) ул. Героев Труда, 12-а, 20 а-б, ул. Льва Толстого (ч/с), ул. Каринской ( Кашена Марселя) (ч/с), ул. Раевской (Стасовой) (ч/с) до 20:00 06.03.20 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 9 (п. №1) до 17:00 06.03.20 г., ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 06.03.20 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №1) до 17:00 06.03.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 72 (п. №4, стояк) до 20:00 06.03.20 г.

Слободской район:

пр. Московский, 96-а (п. №1), пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №1, стояк) ул. Тарасовская, 17, пер. Брянский, 7, въезд Тарасовский, 3, 4, ул. Полевая, 2, 6, 10, ул. Полевая, 4, 8 до 20:00 06.03.20 г.