Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 8 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Астрономическая, 44-б (п. №1) до 20:00 08.03.20 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 4/2 (п. №1, спаренный стояк), ул. Маршала Рыбалко, 37 (п. №3, стояк) до 17:00 08.03.20 г.; ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №6, стояк) до 20:00 08.03.20 г.

Новобаварский район:

ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 10.03.20 г.

Слободской район:

ул. Полевая, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 10.03.20 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 24-а (п. №1,2) до 20:00 08.03.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 77 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-в (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №2) до 20:00 08.03.20 г.