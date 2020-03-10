Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 10 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Немышлянский район: ул. Маршала Рыбалко, 37 (п. №3, стояк) до 17:00 10.03.20 г., ул. Кемеровская (ч/с) до 20:00 10.03.20 г.

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 37 (п. №2, стояк) до 20:00 10.03.20 г.

Киевский район:

пр. Жуковского, 15 (п. №1) до 17:00 10.03.20 г.; ул. Герасимовская (ч/с), ул. Искусств (Краснознаменная), 7/9, ул. Старошишковская, 7 (стояк), ул. Маршала Бажанова, 4 (п. №1), ул. Старошишковская, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 10.03.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 140-б (п. №2, стояк), ул. Светлая, 27 (п. №5, стояк), ул. Светлая, 27 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №2, стояк), 41 (стояк) до 20:00 10.03.20 г.

Новобаварский район:

ул. Китаенко, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 10.03.20 г.

Основянский район:

пл. Защитников Украины (Восстания), 1 (п. №11) до 17:00 10.03.20 г., пр. Гагарина, 176 (кор. №10,11), 176 (кор. №8), 180 (кор. №2,3), ул. Самолетная, 15 (п. №3) до 20:00 10.03.20 г.

Слободской район:

ул. Полевая, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 10.03.20 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 24-а (п. №1,2) до 20:00 10.03.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 73-а,б, ул. 23 Августа, 77 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-в (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (стояк), ул. Есенина, 12 (п. №4, стояк), ул. Тобольская, 31-а (п. №2, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 186-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №3, стояк), пр. Победы, 67 (п. №8, стояк), ул. Новопрудная, 4 (п. №1), пр. Победы, 56 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 186-б (п. №6, стояк) до 20:00 10.03.20 г.