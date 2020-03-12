Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 12 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: пр. Жуковского, 3 (п. №6) до 17:00 12.03.20 г.; ул. Гоголя, 11, ул. Академика Проскуры, 6 (п. №1), пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк), пр. Академика Курчатова, 8-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.03.20 г.; ул. Героев Труда, 20/321 (п. №6, стояк) до 20:00 13.03.20 г.

Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 81 (п. №2) до 20:00 13.03.20 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 26 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 12.03.20 г.

Слободской район:

въезд Фесенковский, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 12.03.20 г.

Шевченковский район:

ул. Буковая (Завода Комсомолец) (ч/с), ул. Буковая(Завода Комсомолец), 3, 8, 10, 14, 20, 20-а, 22, 36-а, 37, ул. Есенина, 12 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №2, стояк), пр. Победы, 78-а (п. №3, стояк), пр. Победы, 56 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197-в (п. №3, стояк), ул. Балакирева, 50 (стояк), пр. Победы, 68-в (п. №1) до 20:00 12.03.20 г.