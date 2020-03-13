Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 13 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Гоголя, 13, пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 20/321 (п. №6, стояк) до 20:00 13.03.20 г.

Московский район:

въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с), ул. Дружбы Народов, 206 (п. №7, стояк) до 20:00 13.03.20 г.

Слободской район:

въезд Фесенковский, 8 (п. №7, стояк), ул. Молочная (Кирова), 11(кор. №2, стояк) до 20:00 13.03.20 г.

Шевченковский район:

ул. Балакирева, 50 (стояк), ул. Есенина, 12 (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 13.03.20 г., ул. Новгородская, 4, 4-а, 6, 6-а, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 27 (эт. №12-16), пр. Науки (Ленина), 17-а, 19-б, 21-а, 22 (эт. №5-14), ул. Космическая, 11, 25, 47 (эт. №9-16), ул. Клочковская, 148-а, 150-а, 152-а, 154-а, 156-а до 20:00 13.03.20 г.