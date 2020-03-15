Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 15 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Слободской район: въезд Фесенковский, 8 (п. №7, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №10), пр. Гагарина, 49-а (п. №2), пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №2, стояк), 167 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 16.03.20 г.

Киевский район:

пр. Жуковского, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 15.03.20 г.

Московский район:

ул. Гарибальди, 2 к.1(п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №3) до 20:00 16.03.20 г.

Новобаварский район:

ул. Фельдшерская (ч/с), ул. Торговая (ч/с) до 20:00 15.03.20 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 4 (стояк), 12 (п. №3, стояк, пр. Победы, 56 (п. №3, стояк)) до 20:00 16.03.20 г.