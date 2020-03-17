Где в Харькове сегодня нет воды

17 марта 2020 г. 8:30
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Сегодня, 17 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», на данный момент воды нет по следующим адресам:  

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 51-б,в,г,д, ул. Гарибальди, 2 (кор. №1, п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №1) до 20:00 16.03.20 г., въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с) до 20:00 16.03.20 г., пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 17.03.20 г.

Немышлянский район:
проезд Стадионный, 10/1 (п. №1) до 20:00 17.03.20 г.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 1, 3, 5 до 20:00 16.03.20 г., въезд Фесенковский, 8 (п. №7, стояк) до 20:00 17.03.20 г.

Холодногорский район:
ул. Кокчетавская (ч/с) до 20:00 17.03.20 г., ул. Волонтерская, 70-а (п. №2, стояк)  до 20:00 18.03.20 г.

 

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