Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 22 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-в (п. №6, стояк) до 18:00 22.03.20 г., ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 22.03.20 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 35-и (п. №3, стояк), ул. Пушкинская, 96-а до 20:00 22.03.20 г.

Немышлянский район:

ул. Благодатная, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 22.03.20 г.

Новобаварский район:

проезд 2-й Райгородский, 9-а до 20:00 22.03.20 г.

Слободской район:

ул. Плехановская, 73 (п. №6, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк), ул. Ньютона, 143 (п. №5, спаренный стояк), ул. Ньютона, 125 (п. №2, стояк) до 20:00 23.03.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 201-а (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1) до 20:00 22.03.20 г.