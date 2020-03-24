Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 24 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Максимилиановская (Ольминского), 9 до 20:00 24.03.20 г.
Индустриальный район:
ул. Мира, 74 (п. №1) до 20:00 24.03.20 г.
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 24.03.20 г.
Немышлянский район:
пр. Московский, 190/1 (п. №10, стояк) до 20:00 24.03.20 г.
Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3) до 20:00 24.03.20 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 72 (п. №12, стояк) до 20:00 24.03.20 г.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк) до 20:00 24.03.20 г.; б-р Жасминовый (ул. Слинько), 7 (п. №8, стояк) до 20:00 25.03.20 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №4, стояк), 130/132 (п. №1) до 20:00 24.03.20 г.; ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 25.03.20 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 327 (п. №1), ул. Культуры, 10 (п. №3) до 20:00 24.03.20 г.