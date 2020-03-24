Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 24 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Максимилиановская (Ольминского), 9 до 20:00 24.03.20 г.

Индустриальный район:

ул. Мира, 74 (п. №1) до 20:00 24.03.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 24.03.20 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 190/1 (п. №10, стояк) до 20:00 24.03.20 г.

Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3) до 20:00 24.03.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 72 (п. №12, стояк) до 20:00 24.03.20 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк) до 20:00 24.03.20 г.; б-р Жасминовый (ул. Слинько), 7 (п. №8, стояк) до 20:00 25.03.20 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №4, стояк), 130/132 (п. №1) до 20:00 24.03.20 г.; ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 25.03.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 327 (п. №1), ул. Культуры, 10 (п. №3) до 20:00 24.03.20 г.