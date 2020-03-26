Где в Харькове сегодня нет воды

26 марта 2020 г. 9:25
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Сегодня. 26 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Слободской район: ул. Морозова, 4 (п. №6, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 26.03.20 г.    

Киевский район: 
ул. Продольная (Киев.), 3-б (стояк) до 20:00 26.03.20 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 160 (п. №1), ул. Героев Труда, 30 (п. №1, стояк) до 18:00 26.03.20 г., ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 26.03.20 г.

Новобаварский район: 
ул. Полтавский шлях, 19 (п. №1), пр. Любови Малой (Постышева), 24 (п. №1) до 17:00 26.03.20 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 72 (п. №12, стояк) до 20:00 26.03.20 г.

Шевченковский район: 
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 26.03.20 г.

 

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