Где в Харькове сегодня нет воды

27 марта 2020 г. 9:22
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Сегодня, 27 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал». воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Героев Труда, 68-б (п. №2, стояк) до 20:00 27.03.20 г.; ул. Героев Труда, 30 (п. №1, стояк) до 18:00 28.03.20 г.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк) до 18:00 27.03.20 г.

Немышлянский район:
ул. Ферганская, 29 до 20:00 27.03.20 г.

Слободской район:
ул. Морозова, 4 (п. №6, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 27.03.20 г.

Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), пр. Победы, 64 (п. №7, стояк), 72 (п. №10, стояк), (п. №4) до 20:00 27.03.20 г.

 

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