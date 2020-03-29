Где в Харькове сегодня нет воды

29 марта 2020 г. 9:50
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Сегодня, 29 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Победы, 68 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1) до 20:00 30.03.20 г.            

Киевский район: 
ул. Астрономическая, 35-е (п. №1, стояк) до 20:00 30.03.20 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 69 (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 29.03.20 г.

Слободской район: 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк), б-р Жасминовый (Слинько ул.), 4 (п. №5) до 20:00 30.03.20 г.

 

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