Где в Харькове сегодня нет воды

31 марта 2020 г. 9:00
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Сегодня, 31 марта, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-в (п. №2, стояк) до 20:00 31.03.20 г.

Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 1-а (п. №1) до 20:00 31.03.20 г.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 30.03.20 г.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа (ч/с), ул. 23 Августа, 1, 3, 5, 7, 7-а, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, ул. Клочковская, 232-а, ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), ул. Деревянко, 36 (п. №2), пр. Победы, 72 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 18 (п. №2), пр. Победы, 62-б (п. №2, стояк) до 20:00 31.03.20 г.

 

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