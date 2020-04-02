Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 2 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал». по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 02.04.20 г.

Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 77 (п. №4, стояк) до 20:00 02.04.20 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 3 (п. №6), ул. Героев Труда, 20/321 (п. №6, стояк) до 20:00 03.04.20 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 47-а (п. №2, стояк) до 20:00 02.04.20 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 20-б (п. №1, стояк) до 17:00 02.04.20 г.

Новобаварский район:

ул. Семинарская (Володарского), 57-б (стояк) до 20:00 02.04.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 02.04.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская) (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), пер. Авиахимический (ч/с), ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), пер. Макеевский (ч/с), ул. Рудаковская (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), ул. Пржевальского (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (Павла Лебедева) (ч/с), ул. Веселая (ч/с), ул. Макаровская (ч/с) до 20:00 02.04.20 г