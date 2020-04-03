Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 3 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, стояк) до 20:00 03.04.20 г.

Киевский район:

ул. Пушкинская, 26 (п. №2), ул. Пушкинская, 28 до 17:00 03.04.20 г.; ул. Героев Труда, 20/321 (п. №6, стояк) до 20:00 03.04.20 г.

Новобаварский район:

ул. Семинарская (Володарского), 57-б (стояк) до 20:00 03.04.20 г.

Основянский район:

ул. Арматурная (ч/с) до 15:00 03.04.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), ул. Ахсарова, 15-а (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №3, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №6) до 20:00 03.04.20 г.