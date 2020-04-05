Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 5 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 240 (п. №4, стояк) до 20:00 05.04.20 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 05.04.20 г.; ул. Шишковская, 8-а (п. №1, спаренный стояк) до 16:00 06.04.20 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 242 (п. №1) до 20:00 05.04.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 54 (п. №1) до 20:00 05.04.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 6/24 (п. №1) до 20:00 05.04.20 г.; пр. Петра Григоренко, 55 (п. №1, стояк), ул. Ковтуна, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 06.04.20 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 14 (п. №2, стояк) до 20:00 05.04.20 г.

Шевченковский район:

пер. Дербентский (ч/с), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №5, стояк), 42-а (п. №1, стояк) до 20:00 05.04.20 г.; пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №5, стояк) до 20:00 06.04.20 г.