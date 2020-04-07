Где в Харькове сегодня нет воды

07 апреля 2020 г. 9:20
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Сегодня, 7 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Лесопарковая, 3-а, ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №6, стояк) до 20:00 07.04.20 г.

Московский район:
въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 07.04.20 г.

Новобаварский район:
ул. Пятисотницкая (ч/с), ул. Старогригоровская (ч/с), ул. Коростельская (ч/с), ул. Цементная (ч/с) до 20:00 07.04.20 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 76 (п. №7, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №6, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №2, стояк) до 20:00 07.04.20 г.

 

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