Где в Харькове сегодня нет воды

09 апреля 2020 г. 9:20
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Сегодня, 9 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: въезд Загородный (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23 (п. №2, стояк) до 20:00 09.04.20 г.                   

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк), пр. Жуковского, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 09.04.20 г.

Новобаварский район:
ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 09.04.20 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 177 (п. №2, спаренный стояк), ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк) до 20:00 09.04.20 г.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 8 (п. №2) до 20:00 09.04.20 г.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 70 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 09.04.20 г.

 

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