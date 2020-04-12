Где в Харькове сегодня нет воды

12 апреля 2020 г. 9:35
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Сегодня, 12 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал», по состоянию на утро воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Клочковская, 191 (п. №3, спаренный стояк), 344-а (п. №1), ул. Есенина, 12 (п. №1, стояк), пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1) до 20:00 12.04.20 г., ул. 23 Августа, 70 (п. №6, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк) до 20:00 13.04.20 г.

А также:                

Киевский район: 
ул. Матюшенко, 7 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 35-и (п. №6, стояк) до 20:00 12.04.20 г.

Московский район: 
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк) до 20:00 12.04.20 г.,  ул. Руслана Плоходько (Эйдемана), 13 (п. №1, стояк) до 20:00 13.04.20 г.

Немышлянский район: 
пр. Московский, 248-в (п. №1, стояк) до 20:00 12.04.20 г.

Слободской район: 
пер. Брянский, 5-а (п. №1, стояк) до 20:00 12.04.20 г.

 

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