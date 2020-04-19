Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 19 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Чайковского, 12 (п. №1) до 17:00 19.04.20 г.; ул. Лермонтовская, 38 (п. №3) до 20:00 19.04.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-г (п. №4) до 20:00 19.04.20 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 9/1 (п. №2, стояк) до 20:00 19.04.20 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 177 (кор. №3, п. №10) до 17:00 19.04.20 г.

Холодногорский район:

ул. Благовещенская (Карла Маркса), 2/15 (стояк) до 20:00 19.04.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 19.04.20 г.