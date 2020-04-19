Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 19 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Чайковского, 12 (п. №1) до 17:00 19.04.20 г.; ул. Лермонтовская, 38 (п. №3) до 20:00 19.04.20 г.
А также:
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-г (п. №4) до 20:00 19.04.20 г.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 9/1 (п. №2, стояк) до 20:00 19.04.20 г.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 177 (кор. №3, п. №10) до 17:00 19.04.20 г.
Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 2/15 (стояк) до 20:00 19.04.20 г.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 19.04.20 г.