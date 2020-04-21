Где в Харькове сегодня нет воды

21 апреля 2020 г. 9:25
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Сегодня, 21 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 65-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.04.20 г.

А также:                           

Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 21.04.20 г.

Основянский район:
пер. Заводской, 9 до 20:00 21.04.20 г.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (п. №3, стояк), пер. Зерновой, 6/2 (п. №2, стояк) до 20:00 21.04.20 г.

Холодногорский район:
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 2/15 (стояк) до 20:00 21.04.20 г.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №1, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64 (п. №4, стояк), пр. Победы, 78-а (п. №4) до 20:00 21.04.20 г.

 

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