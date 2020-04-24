Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 24 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Мироносицкая, 81-а, ул. Сумская, 112, ул. Старошишковская, 4 (п. №1) до 20:00 24.04.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 25 (стояк) до 20:00 24.04.20 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, стояк) до 17:00 24.04.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк) до 20:00 24.04.20 г.