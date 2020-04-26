Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 26 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:15 воды нет по следующим адресам:
Киевский район: ул. Яровая (ч/с), пер. Лазковский (ч/с) до 20:00 26.04.20 г.
А также:
Основянский район:
ул. Макеевская, 53-а до 20:00 26.04.20 г.
Слободской район:
пер. Забайкальский, 1 (п. №1), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №5, стояк) до 20:00 27.04.20 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), пр. Победы, 56 (п. №3, стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 26.04.20 г.