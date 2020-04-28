Где в Харькове сегодня нет воды

28 апреля 2020 г. 9:10
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Сегодня, 28 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан  временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Софиевская (ч/с), ул. Шекспира, 1, ул. Тобольская, 41-а (п. №1, стояк) до 20:00 28.04.20 г.

А также:             

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 100-а (п. №3, стояк) до 17:00 28.04.20 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23 (п. №2, стояк) до 20:00 28.04.20 г.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 4/2 (спаренный стояк) до 17:00 28.04.20 г.; ул. Олимпийская, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 28.04.20 г.

Новобаварский район:
ул. Пермская, 25 (п. №1, стояк) до 17:00 28.04.20 г., ул. Станционная (ч/с), ул. Коростельская (ч/с), ул. Станционная, 4, 19-а до 20:00 28.04.20 г.

Основянский район:
ул. Кооперативная, 5 (стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №8) до 20:00 28.04.20 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 6/26 (п. №1, стояк) до 20:00 28.04.20 г.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №2, стояк) до 17:00 28.04.20 г.

 

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