Где в Харькове сегодня нет воды

30 апреля 2020 г. 9:20
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Сегодня, 30 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал». по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: пер. 1-й Лесопарковский, 5 до 20:00 30.04.20 г.; ул. Старошишковская, 12 (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 9 (п. №3) до 20:00 01.05.20 г.

А также:             

Новобаварский район:
ул. Коростельская (ч/с), ул. Селянская, 20 (п. №2) до 20:00 30.04.20 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 72 (п. №10, стояк) до 20:00 30.04.20 г.

Слободской район:
въезд Фесенковский, 9 (п. №2) до 20:00 01.05.20 г.

 

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