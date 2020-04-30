Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 30 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал». по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: пер. 1-й Лесопарковский, 5 до 20:00 30.04.20 г.; ул. Старошишковская, 12 (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 9 (п. №3) до 20:00 01.05.20 г.

А также:

Новобаварский район:

ул. Коростельская (ч/с), ул. Селянская, 20 (п. №2) до 20:00 30.04.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 72 (п. №10, стояк) до 20:00 30.04.20 г.

Слободской район:

въезд Фесенковский, 9 (п. №2) до 20:00 01.05.20 г.