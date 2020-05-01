Где в Харькове сегодня нет воды

01 мая 2020 г. 9:25
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Сегодня, 1 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 37, 37/15, 37/17 до 20:00 01.05.20 г.

А также:             

Киевский район:
пер. 1-й Лесопарковский, 5 (стояк), 7 (стояк) до 20:00 01.05.20 г.

Новобаварский район:
ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк), ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 01.05.20 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 66 (п. №6) до 17:00 01.05.20 г.; пр. Науки (Ленина), 78 (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 43, ул. Деревянко, 58 до 20:00 01.05.20 г.

 

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