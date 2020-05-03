Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 3 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район:

ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №2, спаренный стояк), пр. Дзюбы, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 03.05.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (стояк) до 20:00 03.05.20 г.

Холодногорский район:

пер. Пластичный, 8 (стояк) до 20:00 03.05.20 г.