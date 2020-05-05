Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 5 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 5 (п. №4, спаренный стояк) до 18:00 05.05.20 г.; ул. Старошишковская, 9 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 35-г (п. №1, стояк) до 20:00 05.05.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Гарибальди, 4 (стояк) до 20:00 05.05.20 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 8/2 (п. №2, стояк) до 20:00 05.05.20 г.; ул. Солнечная, 1 (п. №1) до 17:00 05.05.20 г.

Новобаварский район:

ул. Свинаренко, 1 (стояк) до 17:00 05.05.20 г.; ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 05.05.20 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 4 (п. №2, спаренный стояк), ул. Шекспира, 16 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 05.05.20 г.