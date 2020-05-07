Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 7 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на утро воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Академика Павлова (ч/с), пер. Долинский (ч/с), пер. Подрывной (ч/с), пер. Весняный (ч/с) до 09:00 07.05.20 г., ул. Познанская, 9 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 90-а (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 68-а (п. №4, стояк) до 20:00 07.05.20 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 256 (п. №9) до 20:00 08.05.20 г.

Основянский район:

пер. Биологический (ч/с), ул. Железноводская (ч/с), ул. Олейниковская (ч/с), пер. Биологический, 1, пр. Гагарина, 176 (кор. №4, п. №3, стояк) до 20:00 07.05.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 165 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 07.05.20 г.; пр. Петра Григоренко, 23 (п. №1, стояк) до 20:00 08.05.20 г.

Холодногорский район:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-г до 20:00 07.05.20 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 4 (п. №2, спаренный стояк), ул. Сумгаитская, 9 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, стояк) до 20:00 07.05.20 г.