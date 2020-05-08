Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 8 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Героев Труда, 68-а (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 110-а (п. №3, стояк), ул. Светлая, 27 (п. №1) до 20:00 08.05.20 г., ул. Академика Павлова (ч/с), пер. Долинский (ч/с), пер. Подрывной (ч/с), пер. Весняный (ч/с) до 22:00 08.05.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Пушкинская, 72 (п. №1, стояк) до 17:00 08.05.20 г.; ул. Астрономическая, 35-и (п. №6, стояк) до 20:00 08.05.20 г.; пр. Жуковского, 13 (п. №1, стояк) до 20:00 10.05.20 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 256 (п. №9, стояк) до 17:00 08.05.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 334 (п. №1) до 20:00 09.05.20 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 165 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 08.05.20 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 23/1 до 20:00 08.05.20 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк), пер. 23 Августа, 5 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 08.05.20 г.