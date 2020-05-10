Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 10 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №3, стояк) до 17:00 11.05.20 г., пер. Зерновой, 5-а (п. №2, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, стояк) до 20:00 10.05.20 г.;

Киевский район:

ул. Астрономическая, 13 (п. №4, стояк), ул. Пушкинская, 40 (стояк) до 18:00 11.05.20 г., ул. Астрономическая, 39 (п. №2, стояк) до 20:00 11.05.20 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 68-а (п. №4, стояк) до 20:00 10.05.20 г.

Новобаварский район:

ул. Пермская, 25 (п. №2, стояк) до 20:00 10.05.20 г.

Шевченковский район:

пер. 23 Августа, 1 (п. №4), 3(п. №1, стояк), ул. Деревянко, 10 (п. №1, спаренный стояк), ул. Архитекторов, 28 (п. №2), ул. Архитекторов, 34 до 20:00 10.05.20 г., пр. Победы, 71-б, 79 до 23:00 10.05.20 г.