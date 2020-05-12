Где в Харькове сегодня нет воды

12 мая 2020 г. 9:09

Сегодня, 12 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:  

Московский район: ул. Героев Труда, 68-а (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80-а (п. №4, стояк) до 20:00 12.05.20 г.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 39 (п. №2, стояк), ул. Пушкинская, 40 (стояк) до 20:00 12.05.20 г.

Новобаварский район:
ул. Пермская, 27 (стояк) до 20:00 12.05.20 г.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №3,13, стояк), ул. Ньютона, 115ь(п. №3, стояк), пер. Зерновой, 5-а (п. №2, стояк) до 20:00 12.05.20 г.

Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова) (ч/с) до 20:00 13.05.20 г.

Шевченковский район:
ул. Старицкого, 16 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (стояк) до 20:00 12.05.20 г.; ул. Новгородская, 2 (п. №4) до 20:00 13.05.20 г.; ул. Деревянко, 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 12.05.20 г.

 

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