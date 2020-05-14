Где в Харькове сегодня нет воды

14 мая 2020 г. 9:11
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Сегодня, 14 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на утро воды нет по следующим адресам:  

Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 63 (п. №2), пр. Победы, 62-а (п. №1, стояк) до 20:00 14.05.20 г., ул. Есенина, 10, пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 1, 3-а,б,в,д,е, 4, 6, 8, 10, пер. Кравцова, 3, 5, 6, 9, 13, 15, 17 до 20:00 14.05.20 г.

А также:

Киевский район:
ул. Сумская, 110 до 20:00 14.05.20 г.

Немышлянский район:
ул. Туркестанская, 30 (п. №4, стояк) до 20:00 14.05.20 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 72 (п. №12) до 20:00 14.05.20 г.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, стояк) до 20:00 14.05.20 г.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 30/1 (п. №3, стояк), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 14.05.20 г.

 

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