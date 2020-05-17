Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 17 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».
По состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:
Слободской район: проезд Садовый, 20 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №5, стояк) до 20:00 17.05.20 г.
А также:
Киевский район:
ул. Шишковская, 6-а (п. №2) до 17:00 17.05.20 г.
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 17.05.20 г.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.20 г.
Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 18.05.20 г.