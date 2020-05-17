Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 17 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: проезд Садовый, 20 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №5, стояк) до 20:00 17.05.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Шишковская, 6-а (п. №2) до 17:00 17.05.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 17.05.20 г.

Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 66 (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.20 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 18.05.20 г.