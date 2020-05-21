Где в Харькове сегодня нет воды

21 мая 2020 г. 9:11

Сегодня, 21 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:  

Московский район: ул. Гарибальди, 4 (п. №2), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 21.05.20 г.

А также:

Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 35 (п. №1, стояк) до 17:00 21.05.20 г.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 107 (п. №3), пр. Дзюбы, 3 (п. №2) до 17:00 21.05.20 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, спаренный стояк), ул. Деревянко, 16 (п. №1-4), ул. Есенина, 19 (п. №1, стояк), ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 21.05.20 г.

 

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