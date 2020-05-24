Где в Харькове сегодня нет воды

24 мая 2020 г. 9:10
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Сегодня, 24 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на утро воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк), ул. Познанская (Моск.), 12 (п. №1, стояк) ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 24.05.20 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Академика Проскуры, 9-б (стояк), ул. Продольная (Киев.), 3 (п. №1, стояк) до 20:00 25.05.20 г.

Новобаварский район: 
ул. Конотопская (ч/с) до 20:00 24.05.20 г.

Слободской район: 
ул. Каштановая, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 24.05.20 г.

Холодногорский район: 
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №3, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 25.05.20 г.

Шевченковский район: 
ул. Старицкого, 24 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 31(п. №6, стояк) до 20:00 25.05.20 г.

 

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