Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 24 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на утро воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк), ул. Познанская (Моск.), 12 (п. №1, стояк) ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 24.05.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 9-б (стояк), ул. Продольная (Киев.), 3 (п. №1, стояк) до 20:00 25.05.20 г.

Новобаварский район:

ул. Конотопская (ч/с) до 20:00 24.05.20 г.

Слободской район:

ул. Каштановая, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 24.05.20 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №3, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 25.05.20 г.

Шевченковский район:

ул. Старицкого, 24 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 31(п. №6, стояк) до 20:00 25.05.20 г.