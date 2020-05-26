Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 26 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 42-б (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 79-б (п. №4, стояк) до 17:00 26.05.20 г., ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 26.05.20 г.

Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 7-а (п. №1, стояк) до 20:00 26.05.20 г.

Киевский район:

ул. Академика Павлова, 319 (п. №9, стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №1), ул. Продольная, 3-б (п. №3, стояк), ул. Саперная, 8 (п. №1, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 3-а (п. №1, стояк) до 20:00 26.05.20 г.

Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 26.05.20 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 26.05.20 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 152-а (п. №2, стояк) до 20:00 26.05.20 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк), 38 (п. №2) до 20:00 26.05.20 г.

Шевченковский район:

ул. Есенина, 10 (стояк) до 20:00 26.05.20 г.